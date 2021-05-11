Британский археолог утверждает, что нашел доказательства существования морской империи Соломона



Британский подводный археолог заявил, что он нашел доказательства существования библейского царя Шломо. И что он действительно был богатым и могущественным монархом, описанным в Библии, заявив, что он построил морскую империю с помощью союза с древними финикийцами, сообщает «The Algemeiner».

Хотя есть противоречивые свидетельства существования царского «Дома Давида» в Иудейском царстве и неопровержимые свидетельства существования более поздних библейских царей, таких как Омри, никаких прямых свидетельств о Шломо или его правлении пока не обнаружено. В результате археологи и историки начали верить, что Шломо был либо просто мифологическим персонажем, либо второстепенным вождем племени, правившим лишь небольшой территорией вокруг Иерусалима, а не огромным царством, описанным в Библии.

Теперь археолог д-р Шон Кингсли оспаривает это мнение, считая, что изображение Шломо в Библии в значительной степени является точным. Он пришел к этой точке зрения, приняв альтернативный метод исследования. Вместо того чтобы искать свидетельства существования Шломо в самом Израиле, он исследовал бассейн Средиземного моря на предмет свидетельства существования империи, которую, как рассказано в Библии, Шломо построил в союзе с финикийским царем Хирамом. «Я забросил очень широкую сеть», — рассказал Кингсли «Observer». «Такого рода подводные исследования никогда раньше не проводились». «В течение 100 лет археологи изучали священные земли Иерусалима, самый раскопанный город в мире», — сказал он. «Ничто определенное не соответствует эпическим повествованиям о дворце и храме Шломо в книге Царств и Хроник». Однако, по его словам, «исследование следов портов, складов, промышленности и кораблекрушений, дает новые доказательства для поисков истины».

Кингсли считает, что свидетельства со всего Средиземного моря свидетельствуют о существовании «финикийского побережья» с многочисленными участками, связанными с добычей полезных ископаемых и торговлей, включая Рио-Тинто в Испании, где есть место, названное на старых картах «холм Соломона» или «Замок Соломона». В начале шестнадцатого века говорили, что это было место, где добывали золото и серебро по поручению Шломо.

Кингсли утверждает, что изотопный анализ показал, что серебро из кладов, обнаруженных в Израиле, происходит из Испании. Дополнительные свидетельства, такие как гири и керамика из Уэльвы, Испания, показывают связь с Финикией и землей Израиля. Кингсли считает, что Уэльва, таким образом, является столицей библейского Таршиша, источника драгоценных металлов для Шломо. «То, что произошло на юге Испании, неоспоримо», — заметил Кингсли. «Когда я обнаружил в старинных документах название холма, на котором добывали серебро в Рио-Тинто – «холм Соломона», — я был ошеломлен, — заявил он. «Библейская история, археология и миф слились воедино, чтобы раскрыть долгожданную историю Таршиша, прославленную в Ветхом Завете».

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