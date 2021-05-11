Билл Гейтс сожалеет, что когда-либо встречался с Эпштейном, и признает, что это было ошибкой

На прошлой неделе 65-летний Билл Гейтс и его 56-летняя супруга Мелинда объявили о своем разводе после 27 лет брака. Тогда пара не рассказала, что же именно стало причиной их расставания, лишь уточнив, что они больше не могут «расти как пара» вместе.

На днях же в прессе появились первые подробности развода основателя компании Microsoft и его супруги. Так, люди из близкого круга пары заявили, что расставание Билла и Мелинды вовсе не было неожиданностью. Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщила, что первые мысли о разводе посетили Мелинду еще два года назад.

Билл и Мелинда Гейтс

Они также назвали и возможную причину, по которой брак пары распался. Так, по их версии, Мелинда была недовольна связью своего мужа с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшемся в секс-торговле несовершеннолетними девушками. Эпштейн и Гейтс начали общаться на тему благотворительности еще в 2011 году. Через два года после этого с Джеффри лично встретилась Мелинда, после чего сразу же посоветовала мужу прервать с ним какие-либо контакты, потому что сочла его неприятным.

Мелинда Гейтс

Однако Билл продолжил свое общение с Эпштейном. По слухам, они как минимум три раза встречались в манхэттенском таунхаусе Эпштейна, где Билл оставался допоздна. Сам Гейтс позже утверждал, что они обсуждали исключительно благотворительность, при этом в их компании в один из таких вечеров среди прочих якобы присутствовали бывшая мисс Швеция, с которой когда-то встречался Эпштейн, и ее 15-летняя дочь.

Билл Гейтс сожалеет, что когда-либо встречался с Эпштейном, и признает, что это было ошибкой,

— так пресс-секретарь предпринимателя прокомментировала связь своего подопечного с Эпштейном.

Судя по оказавшимся в распоряжении журналистов документам, Мелинда еще в октябре 2019 года беседовала по телефону с консультантами по разводу, заявив, что их брак с Биллом «безвозвратно разрушен».

Официально же о своем разводе пара объявила только на прошлой неделе. Сейчас супруги находятся в процессе раздела имущества и финансов. Уже известно, что при разводе Мелинда получила ценные бумаги на 1,8 миллиарда долларов. Теперь им предстоит поделить семейное состояние в 130 миллиардов долларов. Если состояние, как и положено по законам штата Вашингтон, в итоге разделят между супругами поровну, то Мелинда уже метит в тройку богатейших женщин планеты по версии Forbes. Она также имеет все шансы отнять звание самой обеспеченной благотворительницы планеты у Маккензи Скотт — последняя получила его после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом.