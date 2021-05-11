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Бен Аффлек трогательно поздравил бывшую жену с Днем матери

Бен Аффлек трогательно поздравил бывшую жену с Днем матери

Бену Аффлеку удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругой. Пара была вместе долгое время, у них растут трое детей — 15-летняя дочь Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний сын Самуэль.

Сам Аффлек неоднократно признавался, что считает развод с Гарнер своей самой большой ошибкой. В День матери он выложил в своем Instagram несколько теплых и домашних фото с Дженнифер.

Гарнер пока не прокомментировала поздравление бывшего мужа, но, как сообщают инсайдеры издания Etonline, она не видит в этом ничего плохого и считает, что ее бывший муж — отличный отец.

 

11 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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