Анджелина Джоли рассказала о том, каково это — быть одинокой суперзвездой

Анджелина Джоли рассказала о том, каково это — быть одинокой суперзвездой с кучей детей и миллионами на счету.

На днях на экраны выйдет новый фильм с участием 45-летней Анджелины Джоли — «Те, кто желает мне смерти». Так что последнее время звезда часто становится героиней новых интервью, в которых журналисты, конечно, не упускают возможности спросить ее и о личном.

К примеру, вчера в разговоре с изданием E! News актриса рассказала о своих детях и пошутила на тему своего одиночества.

Анджелина призналась, что с детьми ей очень повезло (у них с Брэдом Питтом есть трое приемных и трое биологических детей).

У меня шесть очень способных детей. Конечно, когда ты просыпаешься, первая мысль, которая тебя посещает, это что нужно убедиться, что с ними все в порядке: физически и ментально. Но, честно говоря, по-моему, несколько лет назад все поменялось. Теперь они просыпаются и думают, что им нужно убедиться, что с их мамой все хорошо.

Мы такая настоящая команда, так что мне очень повезло. Я из тех, кто всегда переживает, но я не беспокоюсь за них. Они отличные ребята,



— поделилась она.

В 2015 году Джоли развелась с Брэдом Питтом, с которым до сих пор продолжает выяснять отношения в суде по делу об опеке над детьми. После расставания с актером в новых отношениях актриса замечена не была. И, как она сама призналась, возлюбленного у нее действительно нет. Джоли отметила, что она очень требовательна к потенциальным ухажерам.

Наверно, у меня очень большой список «нет». Я уже давно одна,

— сказала она.

Несмотря на то что о своем разводе с Питтом Джоли публично не рассказывает, недавно она дала понять, что он ей дался нелегко и оставил в ее душе глубокий след. Кроме того, она сказала, что из-за перемен в личной жизни была вынуждена оставить режиссерскую карьеру и вернулась к актерству.