Американський Dow Jones встановив новий рекорд Індекс Dow Jones сягнув нового рекордного максимуму, вперше перевищивши позначку в 35000 пунктів. Dow Jones додав майже 0,7% і обновив максимум до 35092 пункти, але наприкінці дня втратив 0,1%. Водночас за підсумками понеділка американський індекс S&P 500 зріс на 0,01% і закрив день на позначці 4233 пункти. Індекс Nasdaq впав на 1,26% до 13579 пунктів. Серед найбільших компаній лідерами зростання стали акції The Procter & Gamble Company, які виросли на 1,8%, і акції компанії AT&T, що подорожчали на 1,4%. Більше за інших впали акції Tesla — на 6,4%, та акції Facebook, які втратили в ціні 4,1%. Вартість паперів Microsoft Corp. опустилася на 0,4%, Amazon.com Inc. — на 1,8%, Alphabet Inc. — на 2,1%. Інвестори роблять ставку на акції компаній, які більше за інших виграють від зняття карантинних обмежень, зокрема, представників туристичного сектора і сфери розваг, і не мають наміру вкладати кошти в папери технологічних компаній, які істотно подорожчали. У п'ятницю акції технологічних компаній витягли американський ринок вгору після того, як квітневий звіт із безробіття у США виявився слабким. Американський ринок у квітні створив усього 266 тис. робочих місць замість очікуваних 978 тис.