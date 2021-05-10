Вигго Мортенсен рассказал о своей первой тренировке на мечах во «Властелине Колец»

Вигго Мортенсен поучаствовал в видео ютуб-блогера, где должен был правильно отвечать на вопросы, касающиеся его жизни. Между вопросами он рассказывал истории из жизни, в том числе и со съемок «Властелина колец». Вот одна из них:

Я помню, на следующий день после прибытия меня привезли на «военную базу» [так актёры называли место, где они жили] за Веллингтоном, столицей Новой Зеландии. И мне сказали, что я встречусь с Бобом Андерсоном, мастером по мечам, чтобы начать тренировки послезавтра.

Когда настал день, и я вошёл в помещение, то увидел пожилого Боба Андерсона. Он тренировал многих и был легендой. Он, кстати, играл Дарта Вейдера в сценах битв. Великолепный фехтовальщик. И там находились ещё люди: коренные новозеландцы. Они все рычали. И он сказал:

— Поприветствуйте его, он будет играть Арагорна.

И выглядело все так, как будто я не впечатлил их. Боб сказал:

— Странник, бери меч и становись в другом конце.

Это происходило в спортзале. И вся эта группа крупных новозеландцев с мечами, секирами, копьями и другим оружием начала рычать. В это время я стою напротив них в футболке и шортах.

Я спросил:

— Хорошо, что мне делать?

Боб ответил:

— Просто стой там. — И, взмахнув рукой, скомандовал: — Сейчас.

И они все побежали на меня, рыча. А я просто прижал к себе меч, укрывшись за ним. И когда они все пробежали мимо меня к стене, Боб произнес:

— Неплохо для начала. Ты не убежал.