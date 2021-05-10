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Вакцина Pfizer/BioNTech захищає від мутацій коронавірусу, – заява компанії

У Pfizer/BioNTech заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу поки що не потребує модифікацій, щоб захищати щеплених від нових штамів COVID-19

Відповідну заяву оприлюднено на сайті компанії BioNTech.

«Наразі немає свідчень того, що необхідна адаптація нинішньої вакцини BioNTech від COVID-19 проти основних нових варіантів вірусу, які вдалося виділити», — йдеться в заяві.

Як зазначили в компанії, на той випадок, якщо вірус мутує до ступеня, коли знадобиться модернізована вакцина, BioNTech ще в березні почала випробування «переробленої версії вакцин» проти мутованого COVID-19.

10 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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