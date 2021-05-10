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В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от COVID-19

В замке Бран в Румынии, известном как замок графа Дракулы, открыли пункт бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на странице достопримечательности в социальной сети Facebook.

Вакцинация будет проводиться в рамках марафона каждую пятницу, субботу и воскресенье мая. Прививать всех желающих будут препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech без предварительной записи.

Всем привитым будут выданы специальные дипломы о прохождении вакцинации в замке Бран. Кроме того, они получат бесплатный билет на посещение выставки средневековых орудий пыток.

На отдельной странице в Facebook, посвященной марафону, уточняется, что вакцинацию будут проводить сотрудники мобильной медицинской бригады. Акция организована совместно с Управлением общественного здравоохранения города Брашова, местным центром для престарелых и префектурой Брашова.

10 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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