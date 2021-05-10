«  
  »

В США ввели режим ЧС после кибератаки на оператора трубопровода

Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов после кибератаки в отношении оператора трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Так, режим ЧС введен в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичном округе Колумбия.

Данная мера направлена на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов, говорится в заявлении ведомства.

В документе также сообщается, что отключение системы Colonial Pipeline
отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

10 мая, 2021 | Category: Новости, США
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  