10 душевных фильмов о мамочках — что посмотреть Mojo Vision разработала контактную линзу с дисплеем дополненной реальности » В США ввели режим ЧС после кибератаки на оператора трубопровода Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов после кибератаки в отношении оператора трубопроводной компании Colonial Pipeline. Так, режим ЧС введен в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичном округе Колумбия. Данная мера направлена на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов, говорится в заявлении ведомства. В документе также сообщается, что отключение системы Colonial Pipeline

отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.