В США ввели режим ЧС после кибератаки на оператора трубопровода

Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов после кибератаки в отношении оператора трубопроводной компании Colonial Pipeline.
Так, режим ЧС введен в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичном округе Колумбия.
Данная мера направлена на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов, говорится в заявлении ведомства.
В документе также сообщается, что отключение системы Colonial Pipeline
отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.
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