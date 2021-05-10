В России начался дефицит бензина — планируется ограничить его экспорт в другие страны. Проект постановления правительства РФ, предусматривающий ограничения на экспорт нефтепродуктов для недопущения роста цен на топливо, будет рассматриваться в кабинете министров после майских праздников. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, — сказал он.

Ранее Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил виц