В Иерусалиме и Будапеште нашли одновременно две половинки античного светильника в форме головы

Бронзовую масляную лампу в форме половины мужского лица нашли израильские археологи в фундаменте римской постройки, возведенной на Паломнической дороге в Городе Давида в Иерусалиме. О находке сообщило Управление Древностей Израиля (IAA) на своей странице в Facebook. Почти сразу после этого объявления выяснилось, что вторая половина светильника, возможно, была найдена в 2012 году при раскопках в Будапеште.

Паломническую дорогу в Городе Давида обнаружили в 2004 году. Она начиналась в нижней юго-восточной части города, где находился высеченный в скале резервуар — бассейн Шилоах (Силоам). Иудейские паломники совершали в нем омовение, прежде чем совершить восхождение (Алия леРегель) к Иерусалимскому храму. Бассейн расположен в самой низкой точке старого города — 625 метров над уровнем моря. Ступенчатая широкая дорога на Храмовую гору протяженностью почти 700 метров имела перепад высоты около 140 метров. Вдоль вымощенного камнем пути пролегал водоотводный канал.

Israel Antiquities Authority / YouTube

После разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры и изгнания евреев Иерусалим был почти полностью разрушен римлянами, а к 130 году потерял свое имя. Император Адриан переименовал его в Элию Капитолину и посвятил Юпитеру, чье святилище воздвигли на Храмовой горе. По мнению израильских исследователей, высеченный в скале Силоамский бассейн продолжал играть важную роль в водоснабжении Иерусалима и в римское время. Здание, построенное в конце первого или начале второго века нашей эры вблизи источника воды, возможно, имело особое значение. Поэтому для его благополучия в основание фундамента заложили необычный оберег.

Археологи из Управления древностей Израиля Юваль Барух (Yuval Baruch) и Ари Леви (Ari Levy) рассказали о бронзовой лампе, найденной во время раскопок римского здания на Паломнической дороге в Старом городе Иерусалима. Масляный светильник был намеренно заложен в фундамент постройки во время ее создания. По мнению исследователей, это действие имело ритуальное значение, лампа, вероятно, выполняла защитную роль. Подобные закладки в основание зданий нередко встречаются в древних обществах, для них используют различные сакральные предметы, орудия труда, оружие, монеты, зерна злаков и другое.

Israel Antiquities Authority / Facebook

Бронзовая лампа нетипична — она отлита в виде половины мужской головы. Лицо выполнено в гротескном стиле, традиционном для античных изображений театральных масок и мифологических фигур сатиров и силенов, связанных с культом Вакха-Диониса-Либера. В области бороды сделано отверстие для фитиля, а рельефно очерченный и широко открытый рот имеет отверстие для масла. Ручка светильника выполнена в виде листа аканта, традиционного для растительных мотивов в римском изобразительном искусстве. В области лба есть петелька для подвешивания.

Во время исследования в лаборатории IAA внутри лампы обнаружили хорошо сохранившийся льняной фитиль. Теперь исследователи планируют провести микробиологические исследования волокон в поисках следов масла и определить, использовалась ли лампа по своему прямому назначению, прежде чем была заложена в фундамент.

Римские маски

Самая необычная черта находки — то, что лампа сделана в виде половины антропоморфной фигуры. Такая форма, по утверждению археологов, очень редка, а в Израиле встречена впервые. Размышляя о функциональности такой формы, исследователи выдвигают предположение, что светильник мог крепиться тыльной стороной к стене или плоскому предмету на столе. Они предположили, что это мог быть комплект из двух симметричных половинок. Но шанс найти парный артефакт археологи расценивали как маловероятный.

Однако буквально через несколько дней после объявления о находке появилась информация, что вторая половина иерусалимской лампы была найдена девять лет назад в Будапеште, сообщает The Times of Israel.

С исследователями из Управления древностей Израиля связался венгерский археолог Габор Лассани (Gabor Lassanyi) и сообщил, что, возможно, он владеет второй половиной от масляного светильника. Его экземпляр был обнаружен в 2012 году при раскопках Аквинка — римского города на территории современного Будапешта. Интересно, что венгерская лампа тоже была найдена в нижней части здания. Исследователи провели предварительное сравнение находок. Израильская часть светильника изображает левую половину лица, а венгерская — правую.

Будапештская половина бронзового светильника Bakos Ágnes–Tihanyi Bence / Budapesti Történeti Múzeum

Артефакты имеют одинаковые размеры, а с тыльной стороны в каждом есть соединительный паз, в одном случае выпуклый, а в другом вдавленный. Израильские археологи планируют изготовить трехмерную копию своего светильника и отправить ее в Венгрию для сравнения половинок.