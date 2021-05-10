В Амазонке поставили рекорд по вырубке леса

Вырубка лесов возле реки Амазонки на территории Бразилии в апреле 2021 года достигла рекордного уровня. По данным спутникового мониторинга бразильского космического агентства INPE, площадь уничтоженного тропического леса составила 580 км2, это на 42,5 % больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Phys org.

Уровень потери деревьев за март также был выше, чем год назад. Сухой сезон с июля по август — это время наибольшей вырубки лесов.

Амазония является самой большой территорией тропических лесов в мире и считается жизненно важной для смягчения последствий изменения климата, поглощая углекислый газ из атмосферы. Но за последние десятилетия ситуация изменилась в худшую сторону.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, сказано, что бразильская часть Амазонии выбрасывает в атмосферу почти на 20 % больше углекислого газа, чем поглощает.

Это значит, что человечество больше не может рассчитывать на крупнейший тропический лес планеты, который называли «Лёгкими планеты Земля».