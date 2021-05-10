США задумались о переброске войск из Афганистана ближе к границе России

Руководство США, приступившее к выводу войск из Афганистана, задумалось о размещении американских войск в других странах. Так, рассматривается возможность переброски сил в страны Центральной Азии, в частности — Узбекистан и Таджикистан, граничащим с Афганистаном. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что США необходимы базы для размещения военнослужащих и боевой техники. Это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания деятельности организации «Талибан». При этом собеседники газеты подчеркнули, что переброску американских войск в страны Центральной Азии осложняет «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая.

Собеседники издания подчеркивают, что американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории названных государств. Пока что Минобороны США взвешивает все за и против. В принятии решения также принимают участие Госдепартамент и Белый дом.