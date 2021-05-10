SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал он.

Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отметила, что запуск Doge-1 на Луну полностью профинансирует Dogecoin, сообщается на портале Cision. Отмечается, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.