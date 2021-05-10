Склонность собак к агрессии объяснили

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Финские ученые при помощи статистического анализа данных о поведении около девяти тысяч собак установили факторы, влияющие на их склонность к агрессивному поведению. Оказалось, что вероятность агрессии связана с породой, а также с размером, полом, возрастом собаки и степенью пугливости. Так, например, более склонными к агрессии оказались длинношерстные колли, карликовые пудели, и миниатюрные шнауцеры. Обнаружилась и связь с условиями среды: чаще агрессию проявляет первая собака хозяина и единственная собака в семье. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Рычание, лай, щелканье зубами и попытки укусить — часть нормального способа взаимодействия собак с людьми и другими животными и могут маркировать игровое поведение. В критических ситуациях эти «жесты» становятся частью агрессивного поведения, которое может угрожать здоровью и жизни как человека, так и других собак. Факторы и обстоятельства, делающие наиболее вероятным такое поведение, раньше изучались на небольших выборках собак. Выяснилось, например, что склонность к агрессии может быть вызвана хроническими болями или быть связанной с пожилым возрастом собаки и зависеть от особенностей породы. Предыдущие исследования показали, что кобели и маленькие пугливые собаки более склонны к агрессии.

Группа биологов и генетиков из Хельсинкского университета во главе с Саллой Миккола (Salla Mikkola) изучила связь между агрессивным поведением собак и максимальным числом потенциально вызывающих его факторов. Были рассмотрены как ранее изученные факторы, так и новые, например, условия проживания собаки и предыдущий опыт владельца.

С помощью онлайн-анкетирования исследователи собрали данные о поведении 9270 собак финских владельцев. Анкета включала блок вопросов, связанных с нежелательными формами поведения питомца: агрессией, чувствительностью к шуму, боязнью высоты, гиперактивностью, проявлением тревоги во время разлуки с хозяином и другими. Часть опросника включала вопросы о породе и условиях жизни собаки. На основе анкеты выборка была разделена на две группы по наличию или отсутствию агрессивного поведения и на три — по степени пугливости (высокий, средний и низкий). Данные были проанализированы с помощью метода логистической регрессии. Статистическая модель позволила рассчитать вероятность агрессивного поведения исходя из параметров, включающих, например, возраст, пол, породу, размер тела, предыдущий опыт владельца собаки, наличие других собак в семье, пугливость и ежедневное время, проведенное без хозяина.

Ученые выяснили, что склонность к агрессивному поведению сильнее всего коррелирует с боязливостью собаки и чувствительностью к шуму. Это доказывает выводы одного из предшествующих исследований, в котором показано, что пугливые собаки ведут себя более агрессивно по отношению к незнакомым людям, чем менее склонные к страху. Также прослеживается установленная ранее связь между агрессией и возрастом, а также полом собаки. Так, пожилые собаки более склонны к этому типу поведения, что может быть связано с болезненными состояниями и расстройствами, вызывающими беспокойство. Кроме того модель показала, что к агрессивному поведению были более склонны кобели и собаки маленького размера.

Влияние возраста, пугливости, пола и размера тела на агрессивное поведение, выявленное с помощью метода логистической регрессии. (а) У старых собак отмечена более высокая вероятность агрессивного поведения, чем у молодых. (b) Кобели имеют более высокую вероятность агрессивного поведения, чем суки. (c) Маленькие собаки имеют более высокую вероятность агрессивного поведения, чем средние и большие собаки. (d) Собаки, в высокой или умеренной степени пугливые, имеют более высокую вероятность агрессивного поведения, чем непугливые. Серая область (a) и планки погрешностей (b–d) отражают доверительный интервал (confidence limits) 95 процентов. N = 9270. Salla Mikkola et al. / Scientific Reports, 2021

Оказалось, что вероятность агрессивного поведения отличается у собак разных пород. Так, более высокую вероятность агрессивного поведения имеют длинношерстные колли, карликовые пудели, и миниатюрный шнауцер. Напротив, наименее агрессивными породами оказались лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и лапонский пастух. Взаимосвязь с другими породами показала, что у лаготто-романьоло, чихуахуа, немецкой овчарки и миниатюрного шнауцера вероятность агрессии была значительно выше, чем у золотистых ретриверов и лабрадоров. По словам авторов, связь агрессии с особенностями породы следует уточнять данными о линиях разведения собак, например, рабочие и выставочные немецкие овчарки могут иметь специфические черты, зависящие от цели разведения.

Ученые также выяснили, что на агрессивное поведение собак влияют факторы их окружения. Единственные собаки в доме были более склонны к агрессии, чем живущие вместе с другими. Кроме того, обнаружена зависимость от опыта владельца. Собаки, владельцы которых впервые завели питомца, имеют большую вероятность агрессии, чем у людей, ранее имевших хотя бы одну собаку. Ученые предположили, что опытные владельцы осознают важность социализации собак, выявляют проблему с агрессией на самых ранних этапах и эффективно ее решают и более осознанно подходят к выбору питомца.

Изучение факторов агрессивного поведения собак имеет важное практическое значение. Результаты могут быть использованы будущими владельцами при выборе нужной породы и для разработки способов предотвращения агрессивного поведения, особенно по отношению к незнакомым людям. Дальнейшие генетические исследования, возможно, помогут выявить ассоциированные с агрессией наследственные факторы.