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Причиной развода Билла и Мелинды Гейтс стали контакты основателя Microsoft с педофилом Эпштейном — СМИ

Американская газета The Wall Street Journal узнала подробности развода Билла и Мелинды Гейтс, которые прожили в браке 27 лет.

По сведениям издания, Мелинда Гейтс давно задумывалась о разводе и как минимум с 2019 года обсуждала его с юристами. Бывший сотрудник благотворительного фонда четы заявил WSJ, что сомнения по поводу брака у Мелинды появились еще раньше — в 2013 году.

Одной из причин разрыва, по данным газеты, стали контакты основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера.

Пресс-секретарь Билла Гейтса заявляла, что бизнесмены обсуждали только благотворительность, при этом миллиардер сожалеет об этих встречах и признает, что они были ошибкой.

10 мая, 2021 | Category: Новости, США
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