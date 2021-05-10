Причиной развода Билла и Мелинды Гейтс стали контакты основателя Microsoft с педофилом Эпштейном — СМИ НАСА разработала робота для добычи ресурсов на Марсе » Показан первый полноценный трейлер второй части «Венома» По сюжету фильма, Эдди живёт с симбиотом в своём теле уже давно и приспособился к быту. Однако ему придётся столкнуться со злодеем Клетусом Кэссиди, в котором обитает другой внеземной паразит по прозвищу Карнаж. Трейлер в оригинале Главные роли в фильме исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс, а постановщиком выступил Энди Серкис, известный по роли Голлума во «Властелине колец». Для британского актёра это будет третий фильм в качестве режиссёра. В оригинале сиквел получил подзаголовок Let There Be Carnage («Да будет Карнаж»), но, судя по дублированному трейлеру, в российский прокат он выйдет под названием «Веном 2». Съёмки фильма завершились ещё в начале 2020-го. Изначально картину планировали выпустить в октябре того же года, но отложили в связи с пандемией Covid-19.