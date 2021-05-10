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Показан первый полноценный трейлер второй части «Венома»

По сюжету фильма, Эдди живёт с симбиотом в своём теле уже давно и приспособился к быту. Однако ему придётся столкнуться со злодеем Клетусом Кэссиди, в котором обитает другой внеземной паразит по прозвищу Карнаж.

Трейлер в оригинале

Главные роли в фильме исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс, а постановщиком выступил Энди Серкис, известный по роли Голлума во «Властелине колец». Для британского актёра это будет третий фильм в качестве режиссёра.

В оригинале сиквел получил подзаголовок Let There Be Carnage («Да будет Карнаж»), но, судя по дублированному трейлеру, в российский прокат он выйдет под названием «Веном 2».

Съёмки фильма завершились ещё в начале 2020-го. Изначально картину планировали выпустить в октябре того же года, но отложили в связи с пандемией Covid-19.

 

10 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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