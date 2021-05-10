Переболевших коронавирусом жителей Индии атакует смертельная «черная плесень»

Индия, охваченная чудовищным всплеском заболеваемости COVID-19, оказалась перед угрозой другой смертельной инфекции — мукоромикоза, или так называемой черной плесени. Этот недуг грибковой природы все чаще находят у пациентов с коронавирусом или тех, кто уже излечился от него.

По информации India Today, очаг вспышки находится в штатах Гуджарат и Махараштра. Если двумя сутками ранее мукоромикоз в первом из них обнаружили у 40 человек, то к понедельнику их число выросло до более чем 100.

Поражаются «черной плесенью» слизистая носоглотки и легкие, но по меньшей мере восемь заболевших в Индии ослепли. Такое осложнение развивается на фоне диабета, передает BBC News. Чтобы опасные споры не атаковали мозг, пациентам пришлось удалить глаза.

Смертность при мукоромикозе может достигать 50%, и летальные случаи индийские медики уже фиксируют. Развитие болезни провоцируют стероидные средства, которые врачи прописывают при тяжелых формах коронавируса.

По данным на 9 мая, новая волна коронавируса SARS-CoV-2 за сутки унесла жизни 4 тыс. индийцев — это максимум за пандемию в стране. У еще свыше 400 тыс. жителей подтвердился ковид.