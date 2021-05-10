Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ за то, что она сбила рейс МН17

Правительство Нидерландов подает иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее участие в сбивании пассажирского лайнера рейса МH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщает пресс служба правительства Нидерландов, передает УНИАН .Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.

В своем иске страна также защищает всех 298 жертв МН17 разных национальностей и их родственников.

«Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается главным приоритетом для правительства. Шаг, который мы делаем, передавая дело в ЕСПЧ и таким образом максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели», — говорится в сообщении.

Об этом шаге Нидерланды также сообщат в Совбез ООН.