НАСА разработала робота для добычи ресурсов на Марсе

RASSOR – это творение конструкторов лаборатории НАСА во Флориде. Задача этого робота добывать полезные ресурсы на других планетах за счёт выкапывания траншей в местной породе при низкой гравитации. Конструкция из двух барабанов, вращающихся в разном направлении, позволяет боту легко вгрызаться в твёрдые породы, добывая нужные ископаемые.
Известно, что Луна это осколок нашей Земли, оторвавшийся в результате столкновения с метеоритом. Просто у неё идеально все и размеры, и расстояние от Земли относительно расстояния до Солнца, и особенности вращения вокруг нашей планеты. И низкая гравитация, которая позволяет отрабатывать действия на других планетах, в частности Марсе.
То, что на Марсе когда то была вода на поверхности, ученые уже выяснили. Сейчас пытаются найти воду под поверхностью. И такие робокопатели призваны решить эту проблему. Изучая породу любой планеты, с твердой поверхностью естественно, мы сможем узнать её историю. И такие роботы помогут нам эту породу добыть. Ближайшие пару лет будут проводиться испытания роботов на Луне, о которой мы тоже сможем узнать что-то новое. А позже, когда Илон Маск отправит первый корабль с землянами на Марс, эти роботы смогут составить им компанию.
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