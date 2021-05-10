НАСА разработала робота для добычи ресурсов на Марсе

RASSOR – это творение конструкторов лаборатории НАСА во Флориде. Задача этого робота добывать полезные ресурсы на других планетах за счёт выкапывания траншей в местной породе при низкой гравитации. Конструкция из двух барабанов, вращающихся в разном направлении, позволяет боту легко вгрызаться в твёрдые породы, добывая нужные ископаемые.



В ближайшее время RASSOR должен отправиться на Луну для проведения испытаний. Ну, то что Луна станет промежуточной точкой, в этом сомнений не было. Вообще складывается ощущение, что Луна, которая летает вокруг нашей планеты, как будто специально была туда помещена, как испытательный полигон для полётов на другие планеты. Только не кидайтесь камнями.

Известно, что Луна это осколок нашей Земли, оторвавшийся в результате столкновения с метеоритом. Просто у неё идеально все и размеры, и расстояние от Земли относительно расстояния до Солнца, и особенности вращения вокруг нашей планеты. И низкая гравитация, которая позволяет отрабатывать действия на других планетах, в частности Марсе.

То, что на Марсе когда то была вода на поверхности, ученые уже выяснили. Сейчас пытаются найти воду под поверхностью. И такие робокопатели призваны решить эту проблему. Изучая породу любой планеты, с твердой поверхностью естественно, мы сможем узнать её историю. И такие роботы помогут нам эту породу добыть. Ближайшие пару лет будут проводиться испытания роботов на Луне, о которой мы тоже сможем узнать что-то новое. А позже, когда Илон Маск отправит первый корабль с землянами на Марс, эти роботы смогут составить им компанию.