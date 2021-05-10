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Моника Беллучи появилась в откровенном фото

Моника Беллучи появилась в откровенном наряде

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи взбудоражила воображение фанатов новыми пикантным контентом.

Так, 56-летняя знаменитость прибегла к воспоминаниям и нашла свое эротическое фото. На архивном снимке, который звезда «Малены» поделилась в Instagram, Беллуччи появилась в черном топе со шнуровкой, засветив пышный бюст. Моника томно позировала перед французским фотографом Доминикой Иссерманн.

«Выходные! Солнце и отдых — это все, что нам нужно. Наслаждайся!» — написала артистка.

Ошеломленные фолловеры взорвались комментариями. Фаны оставили кучу комплиментов.

10 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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