Моника Беллучи появилась в откровенном фото

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи взбудоражила воображение фанатов новыми пикантным контентом.

Так, 56-летняя знаменитость прибегла к воспоминаниям и нашла свое эротическое фото. На архивном снимке, который звезда «Малены» поделилась в Instagram, Беллуччи появилась в черном топе со шнуровкой, засветив пышный бюст. Моника томно позировала перед французским фотографом Доминикой Иссерманн.

«Выходные! Солнце и отдых — это все, что нам нужно. Наслаждайся!» — написала артистка.

Ошеломленные фолловеры взорвались комментариями. Фаны оставили кучу комплиментов.