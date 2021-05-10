Mojo Vision разработала контактную линзу с дисплеем дополненной реальности

В рамках выставки CES 2020 компания Mojo Vision показала рабочий прототип универсального дисплея, интегрированного в контактную линзу. Устройство предназначено для широкого спектра задач, связанных с демонстрацией изображения. Например, оно может применяться в платформах дополненной реальности или помогать исправлять дефекты зрения.



Прототип имеет зеленый монохромный экран с разрешением 14 000 пикселей на дюйм, что, по словам разработчиков, является мировым рекордом. Но у него есть и весомый минус – для генерации изображения требуется внешнее обрабатывающее устройство. А также и внешний источник энергии, датчики и сенсоры, модуль связи и т.д. Поэтому более вероятно, что первые реальные устройства все же будут выполнены в формате очков или неких гибридных конструкций.

Такие «умные линзы» пригодятся для решения проблем зрения, вроде дегенерации желтого пятна. Они могут «подкрашивать» объекты в поле зрения или снабжать их метками, чтобы привлечь внимание человека. А если добавить специализированный ИИ, можно получить платформу дополненной реальности – например, для вывода информации во время гонок или выполнения сложной работы в реальном времени.

На текущий момент это просто концептуальная технология, без каких-либо четко оговоренных сроков запуска в производство. Тем не менее, Mojo Vision уже собрала $100 млн инвестиций для дальнейших работ и может заинтересовать крупных производителей носимой электроники. С другой стороны, и Google, и Samsung подавали патентные заявки на аналогичные системы еще несколько лет назад, но до сих пор не создали готовых устройств.