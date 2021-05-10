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Как Дженнифер Лопес, Мадонна, Джиджи Хадид и другие звезды отпраздновали День матери

В США и ряде европейских государств отмечался День матери — там он традиционно проходит во второе воскресенье мая. По этому случаю многие западные звезды делились в своих инстаграмах трогательными снимками со своими детьми, матерями, женами и бабушками. В новом материале SPLETNIK.RU собрал фото и видео, которые в этот день опубликовали Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, представители большого семейства Кардашьян-Дженнер и их многочисленные звездные коллеги.

Риз Уизерспун с мамой

Риз Уизерспун с мамой

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Крис Дженнер с дочерью Кортни

Крис Дженнер с дочерью Кортни

Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер

Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер

Хлое Кардашьян с мамой Крис Дженнер

Хлое Кардашьян с мамой Крис Дженнер

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Крис Дженнер с дочерьми Кендалл, Кортни, Кайли, Ким и сыном Робом

Крис Дженнер с дочерьми Кендалл, Кортни, Кайли, Ким и сыном Робом

Крис Дженнер с мамой и Ким Кардашьян

Крис Дженнер с мамой и дочерью Ким Кардашьян

Крис Дженнер с мамой и детьми

Крис Дженнер с мамой и детьми

Мадонна с дочерьми Стеллой и Эстер

Мадонна с дочерьми Стеллой и Эстер

Мадонна с дочерью Лурдес

Мадонна с дочерью Лурдес

Мадонна с сыном Рокко

Мадонна с сыном Рокко

Мадонна с сыном Дэвидом

Мадонна с сыном Дэвидом

Мадонна с дочерьми Чифундо, Стеллой и Эстер

Мадонна с дочерьми Чифундо, Стеллой и Эстер

Мадонна

Мадонна

Маленькая Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Маленькая Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Маленькая Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Крис Хемсворт с мамой

Крис Хемсворт с мамой

Эльза Патаки с детьми

Эльза Патаки с детьми

Эльза Патаки с мамой

Эльза Патаки с мамой

Риккардо Тиши с мамой

Риккардо Тиши с мамой

Риккардо Тиши с мамой

Дженнифер Гарнер с дочерью

Дженнифер Гарнер с дочерью

Дженнифер Гарнер с сыном

Дженнифер Гарнер с сыном

10 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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