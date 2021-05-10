Фильм с Джейсоном Стэтхэмом стал суперхитом Моника Беллучи появилась в откровенном фото » Как Дженнифер Лопес, Мадонна, Джиджи Хадид и другие звезды отпраздновали День матери В США и ряде европейских государств отмечался День матери — там он традиционно проходит во второе воскресенье мая. По этому случаю многие западные звезды делились в своих инстаграмах трогательными снимками со своими детьми, матерями, женами и бабушками. В новом материале SPLETNIK.RU собрал фото и видео, которые в этот день опубликовали Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, представители большого семейства Кардашьян-Дженнер и их многочисленные звездные коллеги. Риз Уизерспун с мамой Кайли Дженнер с дочерью Сторми Крис Дженнер с дочерью Кортни Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер Хлое Кардашьян с мамой Крис Дженнер Кайли Дженнер с дочерью Сторми Крис Дженнер с дочерьми Кендалл, Кортни, Кайли, Ким и сыном Робом Крис Дженнер с мамой и дочерью Ким Кардашьян Крис Дженнер с мамой и детьми Мадонна с дочерьми Стеллой и Эстер Мадонна с дочерью Лурдес

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