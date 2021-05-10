Как Дженнифер Лопес, Мадонна, Джиджи Хадид и другие звезды отпраздновали День матери

В США и ряде европейских государств отмечался День матери — там он традиционно проходит во второе воскресенье мая. По этому случаю многие западные звезды делились в своих инстаграмах трогательными снимками со своими детьми, матерями, женами и бабушками. В новом материале SPLETNIK.RU собрал фото и видео, которые в этот день опубликовали Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, представители большого семейства Кардашьян-Дженнер и их многочисленные звездные коллеги.
Риз Уизерспун с мамой
Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Крис Дженнер с дочерью Кортни
Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер
Хлое Кардашьян с мамой Крис Дженнер
Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Крис Дженнер с дочерьми Кендалл, Кортни, Кайли, Ким и сыном Робом
Крис Дженнер с мамой и дочерью Ким Кардашьян
Крис Дженнер с мамой и детьми
Мадонна с дочерьми Стеллой и Эстер
Мадонна с дочерью Лурдес
Мадонна с сыном Рокко
Мадонна с сыном Дэвидом
Мадонна с дочерьми Чифундо, Стеллой и Эстер
Мадонна
Маленькая Зои Кравиц с мамой Лизой Боне
Зои Кравиц с мамой Лизой Боне
Крис Хемсворт с мамой
Эльза Патаки с детьми
Эльза Патаки с мамой
Риккардо Тиши с мамой
Дженнифер Гарнер с дочерью
Дженнифер Гарнер с сыном
Leave a Reply