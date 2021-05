BioNTech заключила контракты на поставку 1,8 млрд доз вакцины в этом году Причиной развода Билла и Мелинды Гейтс стали контакты основателя Microsoft с педофилом Эпштейном — СМИ » Игра Resident Evil: Village показала второй лучший старт 2021 года Согласно данным GfK Entertainment, Resident Evil: Village уверенно стартовала с первой строчки британского розничного чарта, также показав второй лучший старт 2021 года после Super Mario 3D World + Bowser’s Fury для Switch. 49% физических копий Village пришлись на PS5, 31% — на PS4 и 20% — на Xbox. Игра Capcom показала третий лучший среди игр для PS5, уступая лишь Spider-Man: Miles Morales и Assassin’s Creed Valhalla, вышедшим в ноябре. На Xbox Series восьмая часть Resident Evil показала второй лучший старт, уступив только Call of Duty: Black Ops Cold War, также вышедшей в ноябре. Что касается предыдущих релизов серии, то Village уступила ремейку Resident Evil 2 на 25%, а Resident Evil 7 — почти на 40%. Физические продажи восьмой части всё же оказались выше, чем у ремейка Resident Evil 3 — на 76%. В остальном в чарте остаются всё те же тайтлы. FIFA 21 за неделю поднялась с 6-й строчки на 3-ю благодаря скидкам, а Super Mario 3D World + Bowser’s Fury для Switch опустилась с 3-й позиции на 7-ю. Returnal на второй неделе опустилась сразу на 15-ю строчку после того, как стартовала со 2-й. Её продажи упали на 84%. Топ-10 продаж с 3 по 8 мая Resident Evil: Village New Pokémon Snap FIFA 21 Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Grand Theft Auto Ring Fit Adventure Call of Duty: Black Ops Cold War Capcom пока не сообщила количество отгрузок Resident Evil Village за первые выходные, но уже отчиталась за прошедший фискальный год.