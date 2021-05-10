Фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton зранку 10 травня зайшов у порт Одеси

Про це повідомляє «Думська».

Згідно з повідомленням, «Гамільтон» зайшов у чорноморські води ввечері 27 квітня. На наступний день він провів навчання з турецьким фрегатом «Явуз». З 4 по 6 травня фрегат перебував у порту Батумі, де до заходу в порт провів навчання з грузинськими катерами типу «Айленд».

Зранку 8 травня на зустріч з «Гамільтоном» вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп’ятников».

За інформацією прикордонників, маневри проводилися більш ніж в ста милях від Одеси під час 4-бального шторму. За даними видання, навчанням намагалися перешкоджати кораблі окупантів. Наступного дня до «Гамільтона» і «Куроп’ятникова» приєднався патрульний катер «Старобільськ» для проведення вправ типу Passex.

Згідно з повідомленням ВМС США у Twitter, візит «Гамільтона» до Одеси був запланований після завершення навчань у межах взаємодії з ВМС України.

Зазначається, що це перший захід корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton — четвертий фрегат типу Legend, який був введений у склад берегової охорони у грудні 2014 року.