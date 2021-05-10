Фильм с Джейсоном Стэтхэмом стал суперхитом

Новый совместный продукт Джейсона Стэтхэма и Гая Ричи под названием «Гнев человеческий» возглавил американский прокат на прошедших выходных. В свой дебютный уик-энд он сумел заработать чуть более восьми миллионов долларов. За пределами Северной Америки картина собрала еще 17,6 миллиона долларов.

«Гнев человеческий» стал своего рода аномалией в современном прокате, так как, в отличие от многих других американских кинофильмов времен пандемии коронавируса, он демонстрировался исключительно в кинотеатрах, то есть его создатели поддержали традиционную модель дистрибуции.

Японский анимационный фильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» не уступил второе место в общем зачете с результатом 3,1, миллиона долларов. Мировые сборы проекта уже превысили 450 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга заняла экранизация популярной видеоигры «Мортал Комбат», которая записала на свой счет на прошедших выходных еще 2,4 миллиона долларов. Совокупные сборы составили 72,5 миллиона долларов.