BioNTech заключила контракты на поставку 1,8 млрд доз вакцины в этом году

Компания BioNTech в понедельник сообщила, что объем невыполненных заказов на вакцину против COVID-19, разработанную ей совместно с компанией Pfizer, в этом году вырос до 1,8 миллиарда доз, что подчеркивает ее роль в качестве крупного глобального поставщика вакцин.

В марте объем заказов составлял 1,4 миллиарда доз.

На основе этих контрактов компания ожидает получить примерно 12,4 миллиарда евро (15,1 миллиарда долларов) выручки от продукта в этом году, включая продажи, промежуточные платежи от партнеров и долю валовой прибыли на территориях партнеров. Предыдущий прогноз составлял 9,8 миллиарда евро.

BioNTech и Pfizer, которым, в отличие от конкурирующих разработчиков вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, удалось избежать проблем с производством, неоднократно увеличивали прогнозируемые объемы поставок в условиях наращивания темпов вакцинации во всем мире.

Ранее в понедельник BioNTech обнародовала план открытия нового завода в Сингапуре для производства нескольких сотен миллионов доз своих вакцин в год, начиная с 2023 года.

Партнер BioNTech в Китае, компания Fosun Pharma, заявила в воскресенье, что предоставит фабрику с годовой производственной мощностью до 1 миллиарда доз в рамках совместного предприятия с BioNTech.

Ранее был заключен контракт с Европейским союзом на поставку до 1,8 миллиарда доз вакцины в 2021-2023 гг. Эти дозы планируется использовать для проведения бустерных прививок, а также для безвозмездной передачи или перепродажи другим странам.

Общие доходы BioNTech в первом квартале составили 2,05 миллиарда евро. Для сравнения, годом ранее компания заработала 27,7 миллионов. По приблизительным оценкам, доля BioNTech в валовой прибыли от продаж на территориях Pfizer составила 1,75 миллиарда евро.

Квартальная чистая прибыль компании выросла до 1,13 миллиарда евро по сравнению с убытком в 53,4 миллиона евро за аналогичный период прошлого года.

По словам компании, пока нет никаких указаний на то, что ее вакцину нужно будет адаптировать для борьбы с новыми штаммами вируса. При этом BioNTech заявила, что она разработала стратегии для борьбы с новыми вариантами, если возникнет такая необходимость.

Компания BioNTech подтвердила, что к концу 2021 года производственная мощность достигнет 3 миллиардов доз, а в 2022 году превысит 3 миллиарда доз.

Pfizer на прошлой неделе заявила, что партнеры намерены произвести до 4 миллиардов доз вакцины в следующем году, в основном для стран с низким и средним уровнем дохода.