Астрономы составили трехмерную карту близких к Солнцу звезд и коричневых карликов

Астрономы представили новый каталог близких к Солнечной системе объектов, в который вошли звезды, коричневые карлики и экзопланеты, находящиеся в пределах 10 парсек от Солнца. Всего каталог содержит 541 объект, на его основе ученые создали интерактивную трехмерную карту. Препринт работы опубликован на сайте arXiv.org, сам каталог и его трехмерная модель доступны на отдельном сайте.

Попытки составления каталога звезд, видимых в небе невооруженным глазом, ведутся со времен Древней Греции, однако наиболее точные данные о свойствах и положении близких к Солнцу объектов были получены после запуска в космос астрометрических космических аппаратов «Hipparcos» и «Gaia». Подобные исследования позволяют не только лучше понять физику звезд на примере ближайших к нам тел, но и больше узнать о месте Солнечной системы во Млечном Пути.

Группа астрономов во главе с Селин Рейле (Celine Reyle) из исследовательского института UTINAM во Франции опубликовала новый каталог тел, таких как звезды, коричневые карлики и экзопланеты, в пределах 10 парсек (33 световых года) от Солнца. При его составлении ученые использовали данные из третьего каталога телескопа «Gaia», а также из базы SIMBAD и опубликованных научных работ.

galaxymap.org galaxymap.org

Итоговый каталог содержит 541 объект, среди которых 373 звезды, в том числе 20 белых карликов и один кандидат в них, 86 коричневых карликов (так называют объекты, находящиеся на промежуточном положении между звездами и планетами) и три кандидата в них, а также 77 экзопланет, найденных в 339 звездных системах (из них 70 — двойные звезды, 19 — тройные, три системы состоят из четырех звезд, а две — из пяти). Многие из звезд в окрестностях Солнца являются красными карликами, как, например, самая близкая к нему — Проксима Центавра, которая содержит самую близкую к Солнцу экзопланету. Самой яркой среди звезд в пределах 10 парсек от Солнца стал Сириус, а самым холодным объектом — коричневый карлик WISEA J085510.74–071442.5.