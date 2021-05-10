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Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет

Танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля на своей странице в социальной сети Twitter.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение о выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Это вызвало волну протестов палестинского населения, переросших в столкновения с полицией.

Утром в понедельник, 10 мая, на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, заявила пресс-служба армии. Уточняется, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в сторону еврейского государства еще три ракеты, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Там предполагают, что одна из ракет с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

10 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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