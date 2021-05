Netflix разрывает сотрудничество с Золотым глобусом В США ввели режим ЧС после кибератаки на оператора трубопровода » 10 душевных фильмов о мамочках — что посмотреть Предлагаем подборку о материнстве, семье, о неурядицах в отношениях с детьми, о вере мамы в своего ребенка, безграничной и безусловной любви к нему, несмотря на все сложности. Материнство – это круглосуточная добровольная работа, за которую платят объятиями, улыбками, поцелуями, приездами домой, открытками. А мы предлагаем подарить один день совместного просмотра кинолент, чтобы насмеяться и наплакаться вдоволь. Фильмы рекомендуются к просмотру всей семьей или же наедине с самыми дорогими, даже если находитесь за километры друг от друга. 1. «Несносные леди»

Год: 2016

Рейтинг IMDb: 5,7

Жанр: комедия, драма

Оригинальное название: Mother’s day Сэнди счастливо разводится, пока не узнает, что ее бывший муж сбежал с молодой женщиной. Она учится бороться с тяжелыми изменениями в жизни, учитывая, что у ее двух сыновей теперь есть мачеха. Миранда не имеет детей и сосредотачивается только на своей карьере актрисы. Сестры Джесси и Габи получают сюрприз от матери, которая не рада узнать, что Габи – лесбиянка, а Джесси – замужем за мужчиной, которого родители не «воспринимают». Кристин наслаждается жизнью новоиспеченной матери, но чувствует давление своего парня выйти замуж. Брэдли Судейкис изо всех сил старается быть лучшим отцом для своих двух девочек, поскольку их мама умерла в прошлом году, но он хочет делать вид, что Дня матери не существует. 2. «Возвращение Бена»

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Жанр: драма

Оригинальное название: Ben is Back Счастливая семья Холли и Нила готовится к Сочельнику. Неожиданно из реабилитационного центра возвращается их сын Бен. Он должен был бы там находиться дольше, и говорит что его отпустили на праздники. С каждым часом пребывания парня дома мать понимает, что его наркозависимость никуда не исчезла, впрочем, преодолеть ее не так просто, как все надеялись. 3. «Mamma Mia» / 2008 и «Mamma Mia 2» /2018

Год: 2008, 2018

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: комедия

Оригинальное название: My thoughts are silent Если вы до сих пор не видели эти романтически-комедийные фильмы-мюзиклы, то их стоит посмотреть только ради прекрасных греческих пейзажей острова Скиатос, сверкающего моря и отличных голливудских улыбок, и великолепного актерского состава Колина Ферта, Пирса Броснана, Аманды Сайфред, Стеллана Скарсгарда. Кроме того, это история об одинокой матери (Мэрил Стрип), положившей жизнь ради благосостояния и спокойствия своей дочери, которая так жаждет все же узнать, кто ее отец. 4. «Мои мысли тихие»

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: комедия

Оригинальное название: My thoughts are silent Звукорежиссер Вадим переживает тяжелый период. Вдруг Вадиму предлагают работу – записать звуки украинских животных. Платит за работу канадская компания. Парень увлекся такой возможностью и собирается в дорогу. Если повезет записать пение редкой утки, то его пригласят в Канаду. В творческие порывы сына вносит немного приземленности и повседневного быта мама (Ирма Витовская). Чтобы пообщаться с сыном, она решает ехать записывать звуки вместе с ним. 5. «Талли»

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 7,0

Жанр: комедия, драма

Оригинальное название: Tully Драматическая история о молодой маме, которая воспитывает троих детей и прилагает к этому все усилия, часто забывая о личных желаниях и мечтах, что приводит к безвозвратным последствиям. Фильм дает возможность зрителю сопереживать и проникнуться, задать себе ряд вопросов, насколько особенная работа «быть мамой», которую сыграла непревзойденная Шарлиз Терон. 6. «Мачеха»

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 6,8

Жанр: комедия, драма

Оригинальное название: Stepmom Анна и Бен, двое детей Джеки и Люк должны жить с тем фактом, что их родители развелись. Их отец теперь живет с успешным фотографом Изабель. Она делает все возможное для того, чтобы относиться к детям так, чтобы они чувствовали себя комфортно, когда они проводят время с отцом. Но настоящая мать Джеки презирает старания Изабель, считая, что работа для нее важнее детей. Но все меняется, когда Джеки узнает о своем страшном диагнозе. 7. «Когда мужчина любит женщину»

Год: 1994

Рейтинг IMDb: 6,6

Жанр: романтична драма

Оригинальное название: When a Man loves a Woman Незабываемая классика, которую невозможно обойти. Энди Гарсия и Мэг Райан играют романтически-драматический сюжет истории о семье, где женщина, потерявшая себя в материнстве пытается найти себя на дне бокала. Фильм о том, что семья это, в первую очередь, команда, в которой каждый выполняет свою важную роль. 8. «Где ты пропала, Бернадетт?»

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 6,5

Жанр: комедия, драма

Оригинальное название: Whered you go, Bernadette Бернадетт Фокс живет в Сиэтле вместе с мужем и дочерью-подростком Би, которая уговаривает родителей поехать в круиз в Антарктиду. Когда до путешествия остаются сутки, Бернадетт странным образом исчезает. Поисками героини занимается дочь, которая открывает много тайн из прошлой жизни матери. Лента режиссера Ричарда Линклейтера снята по одноименному роману Марии Сэмпл, вышедшему в свет в 2012 году. 9. «Леди-Птица»

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Жанр: комедия, драма

Оригинальное название: Lady Bird Фильм рассказывает историю одного года жизни 17-летней старшеклассницы Кристины, которая мечтает окончить школу, поступить в престижный университет и буквально сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк. Это киноистория о подростковом максимализме и попытке найти свое место в жизни, первой влюбленности и взрослении, настоящих и временных друзей и поддержку родителей. Интересно, что Леди-Птица, главная героиня, и ее мама (Лори Меткалф) не говорят откровенно между собой, а маскируют настоящие чувства. Мать гиперопекает дочь через свою ответственность, финансовые проблемы, многолетний кредит и страх за свое будущее и ее дочери. Кстати, дебютная лента Греты Гервиг в свое время даже установила рекорд сайта Rotten Tomatoes за наибольшее количество положительных рецензий кинокритиков. 10. «Марли и я»

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 7,1

Жанр: комедия, драма

Оригинальное название: Marley & Me Американская драмо-комедия, больше известная историей о непоседливой собаке. И хотя на первый взгляд кажется, что фильм сосредоточен на сюжете о карьерном росте журналиста Джорджа Грогана (Оуэна Уилсона), на самом деле фильм раскрывает также жизнь его жены (Дженифер Энистон). В главной героине фильма можно увидеть жизнь многих женщин, которые в своем материнстве создают надежную тайную опору всей семье.