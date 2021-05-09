Зустрічі Зеленського з Путіним не буде, — Безсмертний

Після нещодавніх офіційних відвідин Києва державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкенем заявлені перед тим особисті перемовини президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна не відбудуться

Про це український політик, дипломат і державний діяч Роман Безсмертний сказав в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

За його словами, очільник американської дипломатії для того й зустрічався один-на-один із Зеленським, аби переконати його, зокрема, і в недоцільності такого кроку.

«Якби не оця не зовсім розумна ідея зустрічі із Путіним, яка прозвучала з вуст Зеленського, то, я думаю, що візиту держсекретаря Блінкена не було б», — наголосив політик.

З точки зору Безсмертного, саме недоцільність «дивитися в очі» Путіну керівник Державного департаменту США й пояснював главі Української держави.

«Про те, що така зустріч — безглузда, непотрібна, і що вона не призведе до мінімізації напруження, а навпаки загострить ситуацію», — зазначив Роман Безсмертний.

«Цей візит (візит Блінкена — ред.), насправді, зупинить будь-яку яку підготовку і навіть розмову про подібну зустріч. Хоча, оці плутані відповіді президента (на брифінгу — ред.) й небажання назвати Росію окупантом, агресором, ворогом, свідчать про те, що у нього є колосальне бажання «подивитися в очі» Путіну», — підсумував Безсмертний.