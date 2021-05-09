ВОЗ одобрила китайскую вакцину от Covid

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.»Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — сказал он.

Как пояснил глава ВОЗ, этот шаг расширил список препаратов для иммунизации от ковида, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. Кроме того, может быть ускорена процедура одобрения регулирующими органами государств, что позволит им закупать и применять Sinopharm.

В свою очередь помощник генерального директора организации Марианджела Симао пояснила, что включение вакцины Sinopharm в список рекомендованных ВОЗ создает возможности для «ускорения доступа к вакцинам для стран, которые хотят защитить работников здравоохранения и население в группе риска». «Мы призываем производителя [Sinopharm] принять участие в механизме COVAX и способствовать достижению более равного распределения вакцин», — сказала Симао.

Вместе с китайской вакциной список одобренных ВОЗ теперь насчитывает 6 препаратов. Помимо Sinopharm, это вакцины от Pfizer и BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также два варианта прививки от AstraZeneca.

Российская вакцина «Спутник V» по-прежнему ожидает одобрения, которое, по оценке ВОЗ, может состояться не раньше конца июня — начала июля.

4 мая помощник директора организации Марианджела Симао заявила, что «полного досье» на «Спутник» у ВОЗ нет, «все данные еще не переданы».

С 10 мая по начало июня ВОЗ будет оценивать надлежащую производственную практику и планирует посетить пять заводов, где организовано производство вакцины.