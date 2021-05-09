Bloomberg: Из-за хакерской атаки в США могут возникнуть проблемы с поставками топлива Обломки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан » В Евросоюзе назвали сроки начала поездок по ковид-паспортам В Евросоюзе уже в июне может начать действовать система сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как заявила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в настоящее время активно ведется юридическая и техническая подготовка для запуска этой системы. Заявление было сделано после неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Португалии, передает РБК. Фон дер Ляйен добавила, что политическое соглашение о запуске системы может быть достигнуто в мае. Соглашение даст возможность путешествовать тем, кто предъявит «нефальсифицируемые доказательства» наличия антител к коронавирусу (благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию) либо отсутствия заражения, подтвержденного отрицательным тестом на ковид. Ранее идею о введении «ковид-паспортов» поддержали министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20).