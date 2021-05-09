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В Евросоюзе назвали сроки начала поездок по ковид-паспортам

В Евросоюзе уже в июне может начать действовать система сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как заявила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в настоящее время активно ведется юридическая и техническая подготовка для запуска этой системы.

Заявление было сделано после неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Португалии, передает РБК.

Фон дер Ляйен добавила, что политическое соглашение о запуске системы может быть достигнуто в мае. Соглашение даст возможность путешествовать тем, кто предъявит «нефальсифицируемые доказательства» наличия антител к коронавирусу (благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию) либо отсутствия заражения, подтвержденного отрицательным тестом на ковид.

Ранее идею о введении «ковид-паспортов» поддержали министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20).

9 мая, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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