Туристическую капсулу с манекеном вывели на границу с космосом Историки подтвердили — Сталин готовил захват всей Европы в начале Второй Мировой » Ученые рассказали о побочном эффекте вакцин от COVID-19 у женщин Американские ученые обнаружили у женщин побочный эффект вакцин от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», исследование, в котором приняли участие более 700 женщин, провел Иллинойсский университет. Выяснилось, что прививка может спровоцировать нарушение менструального цикла, при этом неважно, какой препарат был введен. Исследователи не исключают, что причиной сбоев может быть стресс. Они призывают женщин, прошедших вакцинацию, внимательно следить за своим состоянием. Если кровотечение долго не прекращается, ученые рекомендуют срочно обратиться к врачу.