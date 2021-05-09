«  
  »

У звезды «Бриллиантовой руки» началась тяжелая деменция

У звезды «Бриллиантовой руки» началась тяжелая деменция и провалы в памяти. В апреле этого года Светлана Светличная вновь заставила поволноваться своих поклонников. Ее срочно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Аналогичная история была и в прошлом году, тогда страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.
Не нашли инсульта у звезды «Бриллиантовой руки» доктора и на этот раз. Диагностированы только проблемы с давлением.
Однако, как рассказала «КП», у Светличной начались проблемы с памятью.
При этом пожилая актриса сохраняет бодрость духа и сдаваться не собирается.
«Всех забывает, но кокетничает», — сообщили журналистам  в клинике.

9 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  