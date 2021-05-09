У звезды «Бриллиантовой руки» началась тяжелая деменция и провалы в памяти. В апреле этого года Светлана Светличная вновь заставила поволноваться своих поклонников. Ее срочно госпитализировали с подозрением на инсульт.
Аналогичная история была и в прошлом году, тогда страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.
Не нашли инсульта у звезды «Бриллиантовой руки» доктора и на этот раз. Диагностированы только проблемы с давлением.
Однако, как рассказала «КП», у Светличной начались проблемы с памятью.
При этом пожилая актриса сохраняет бодрость духа и сдаваться не собирается.
«Всех забывает, но кокетничает», — сообщили журналистам в клинике.
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