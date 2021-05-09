У звезды «Бриллиантовой руки» началась тяжелая деменция

У звезды «Бриллиантовой руки» началась тяжелая деменция и провалы в памяти. В апреле этого года Светлана Светличная вновь заставила поволноваться своих поклонников. Ее срочно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Аналогичная история была и в прошлом году, тогда страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.

Не нашли инсульта у звезды «Бриллиантовой руки» доктора и на этот раз. Диагностированы только проблемы с давлением.

Однако, как рассказала «КП», у Светличной начались проблемы с памятью.

При этом пожилая актриса сохраняет бодрость духа и сдаваться не собирается.

«Всех забывает, но кокетничает», — сообщили журналистам в клинике.