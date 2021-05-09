Туристическую капсулу с манекеном вывели на границу с космосом

Основанная Джеффом Безосом компания Blue Origin провела 14 по счёту испытательный полёт своей ракеты New Shepard вместе с пассажирской капсулой на 6 мест, одно из которых занимал манекен. Причём ракетоноситель успешно приземлился в 4 км от места старта, там, где и ожидалось. Пассажирская же капсула поднялась до границы космоса и, впоследствии, приземлилась на парашютах. В ближайшем будущем эта ракета будет возить туристов в космос. Небольшой Экскурс в историю.

Джеф Безос на момент мая 2021 года является самым богатым человеком в мире по версии журнала Форбс. Его состояние оценивается в 184 млрд $. Где -то рядом находится Илон Маск. Его состояние составляет 183 млрд $. А в 2020 году оно вообще перевалило за 200 млрд $. Сейчас состояние Илона снизилось на 20 млрд, и Безос снова стал самым богатым человеком в мире, но каждый день стоимость акций компаний колеблется и эти оба идут примерно нога в ногу.

А суть этой исторической сводки в том, что у Безоса есть космическая компания Blue Origin, а у Илона Маска SpaceX. И тот и другой не являются чиновниками с неоправданно высокими зарплатами, своё состояние они заработали на других компаниях, принадлежащим им. У Безоса это интернет Сервис Amazon и облачные хранилища данных, а у Илона это автомобильная компания Tesla.

Гос. поддержка их космических проектов конечно есть, но компании не существуют только за счёт денег налогоплательщиков, в отличие от РосКосмоса. И хоть Илон Маск и создал первую коммерческую ракету для отправки космонавтов на орбиту Земли, Безос от него не сильно отстаёт. Его много разовый носитель New Shepard успешно прошел испытания по доставке пассажирской капсулы на орбиту Земли и благополучном возвращении в нужную точку.