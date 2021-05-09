Татьяна Васильева призналась, что обрела популярность через постель

Татьяна Григорьевна призналась, что получала главные роли в спектаклях Театра Сатиры именно благодаря связи режиссером Валентином Плучеком (сейчас его уже нет в живых). «Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно? Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время», — заявила Васильева. По словам знаменитости, далеко не все талантливые актрисы избирают для себя такой путь к славе. Именно поэтому, по мнению звезды, многие из них остаются в тени, непризнанные и никому не известные. «Одного таланта недостаточно. Так много надо успеть, Чего тут ломаться? Так просто не бывает, за талант уже давно ничего не получишь», — считает она.

Их роман длился 13 лет и прекратился только после рождения ребенка. Якобы из-за того, что Васильева перестала быть ему интересна. «Я бы от него родила, если бы он смог», — призналась артистка. В последнее время селебрити была очень откровенна с журналистами и даже упомянула своего давнего друга — Стаса Садальского, причем в негативном ключе. Мол, тот слишком увлечен сплетнями, а мог бы стать хорошим актером. Садальский уже ответил на эти слова, колко, в своей манере.

«Она считает, что я в своих прямых эфирах обсуждаю с вами только сплетни и вообще не говорю о профессии. Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в Instagram, ни в YouTube, поскольку Интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники. И блокирует вас не она, а ее талантливые дети», — парировал актер в своем Instagram.