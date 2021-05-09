SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень Falcon 9

Компания SpaceX запустила 27 партию из 60 интернет-спутников Starlink. Во время этого запуска компания впервые запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9 в десятый раз. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

SpaceX известна своим необычным подходом к созданию ракет-носителей. Для снижения стоимости вывода грузов в космос она после запуска сажает первые ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформу или космодром, чтобы затем запустить ее снова в составе новой ракеты. В 2017 году компания впервые успешно повторно запустила одну и ту же первую ступень, а в 2018 году начала использовать новое поколение ракеты, которое лучше предыдущих адаптировано для многоразового использования. На тот момент первые ступени Falcon 9 использовались повторно лишь по одному разу, но с новым поколением компания планировала довести ресурс первой ступени с минимальной межполетной диагностикой до десяти запусков, после которых ее необходимо разобрать для тщательной диагностики и замены части узлов.

Постепенно SpaceX наращивала темпы повторных запусков и во время очередного запуска 60 интернет-спутников Starlink достигла символической вехи в многоразовом использовании первых ступеней, запустив и посадив одну и ту же ступень в десятый раз. Во время этой миссии компания использовала ступень с индексом B1051. Впервые эта ступень применялась во время первого запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon в марте 2019 года. В последующих восьми миссиях она запускала спутники: в двух миссиях она помогала выводить сторонние спутники (RADARSAT и SXM-7), а в остальных шести она запускала собственные спутники Starlink, при помощи которых SpaceX планирует развернуть на орбите глобальную сеть аппаратов для доступа в интернет с почти любой точки Земли. Головной обтекатель этой ракеты также был использован ранее во время другой миссии.

Десятый полет этой ступени состоялся 9 мая. В 9:42 по московскому времени Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с космодрома базы ВВС США на мысе Канаверал. Через несколько минут после взлета первая ступень отделилась от второй и затем совершила успешную посадку на морскую платформу, ставшую для нее уже десятой.

На пресс-конференции в конце апреля Илон Маск заявил, что, судя по всему, у первой ступени нет очевидного предела переиспользования, поэтому компания намерена запускать эту и другие часто летавшие ступени повторно во время миссий Starlink, пока во время одной из них не возникнет какая-либо поломка. Использовать ступени с рекордным количеством полетов для пилотируемых запусков SpaceX не планирует. В то же время Маск отметил, что два или три полета перед таким запуском лучше запуска абсолютно новой ступени, потому что позволяют проверить все ее узлы в условиях реального полета.