 
  »

Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов фото в коротком узком топе

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в коротком облегающем топе, чем вызвала положительную реакцию у пользователей сети.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в бежевом бюстье вместе с подругой Эмилией. «Ничто не делает человека здоровее, чем здоровый рассудок», — подписала пост она. В комментариях фанаты восхитились красотой немецкой спортсменки и ее подруги. «Двойная угроза», «Самые красивые сестрички в мире», «Вы ослепляете своим сиянием», — писали юзеры.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

9 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  