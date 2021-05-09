Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов фото в коротком узком топе

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в бежевом бюстье вместе с подругой Эмилией. «Ничто не делает человека здоровее, чем здоровый рассудок», — подписала пост она. В комментариях фанаты восхитились красотой немецкой спортсменки и ее подруги. «Двойная угроза», «Самые красивые сестрички в мире», «Вы ослепляете своим сиянием», — писали юзеры.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.