После серии взрывов у школы в Кабуле погибли 40 человек, в основном — школьницы

По меньшей мере 40 человек погибли и еще десятки получили ранения после серии взрывов, произошедших у школы в Кабуле, сообщает Reuters, ссылаясь на официальные лица Афганистана. Associated Press пишет, что в основном погибли школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.

В МВД Афганистана сообщили, что ранения получили не менее 52 человек. Среди раненых много школьниц.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся терактом и обвинил в этом движение «Талибан». Талибы заявили, что не причастны к взрывам и осудили случившееся.

Никто пока не взял на себя ответственность за взрывы.