SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень Falcon 9 Лучший боксер мира отстоял три чемпионских пояса » Пентагон: В Аравийском море задержали партию оружия производства России Американский военный флот рассказал об обнаружении оружия российского и китайского производства в Аравийском море. Партия была снята с «неопознанного» судна. На борту обнаружились противотанковые гранатометы, снайперские винтовки, пулеметы Калашникова, изготовленные в России противотанковые управляемые ракеты и китайские штурмовые винтовки Type 56, сообщили представители 5-го флота Военно-морских сил (ВМС) США. Груз нашли моряки американского крейсера Monterey («Монтерей»), кому предназначались все эти вооружения, данных нет.