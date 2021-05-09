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Пентагон: В Аравийском море задержали партию оружия производства России

Американский военный флот рассказал об обнаружении оружия российского и китайского производства в Аравийском море. Партия была снята с «неопознанного» судна.

На борту обнаружились противотанковые гранатометы, снайперские винтовки, пулеметы Калашникова, изготовленные в России противотанковые управляемые ракеты и китайские штурмовые винтовки Type 56, сообщили представители 5-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Груз нашли моряки американского крейсера Monterey («Монтерей»), кому предназначались все эти вооружения, данных нет.

9 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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