Ольга Сумская показала архивные фото со свадьбы

Актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк отметили серебряную свадьбу − 25 лет назад звездная пара узаконила отношения. По случаю памятной даты артистка опубликовала серию свадебных снимков в Instagram.

«25 лет, как один день! 6 мая 1996 мы с Виталием Борисюком сказали друг другу «да»! Как быстро пролетело время… чувства только укрепились, а воспоминания трогают душу… Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! ЛЮБЛЮ! Спасибо за романтические подарки!», − отметила Сумская в подписи к публикации.

Кроме архивных фото она также поделилась видео, на котором супруг вновь делает ей предложение с букетом роз.

Напомним, первым супругом Сумской был актер Евгений Паперный. Они поженились в 1987 году, однако спустя четыре года брак распался.

В 1990 году актриса родила от Паперного дочь Антонину, которая сейчас живет в Москве.

В браке с Борисюком появилась на свет дочь Анна, ей 19 лет.