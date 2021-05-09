В Евросоюзе назвали сроки начала поездок по ковид-паспортам ВОЗ одобрила китайскую вакцину от Covid » Обломки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан Запущенная Китаем ракета «Чанчжэн-5Б» (Long March 5B) развалилась на части в атмосфере, но сгорела там не полностью. Небольшое количество ее фрагментов упало в Индийский океан. Об этом сообщает Китайская программа пилотируемых полетов. «Место падения обломков — в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты. С помощью этой ракеты-носителя КНР вывела в космос первый модуль своей новейшей орбитальной станции. До этого, в июле, она же участвовала в запуске китайского зонда к Марсу.