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Обломки неконтролируемой китайской ракеты упали в Индийский океан

Запущенная Китаем ракета «Чанчжэн-5Б» (Long March 5B) развалилась на части в атмосфере, но сгорела там не полностью. Небольшое количество ее фрагментов упало в Индийский океан. Об этом сообщает Китайская программа пилотируемых полетов.

«Место падения обломков — в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты.

С помощью этой ракеты-носителя КНР вывела в космос первый модуль своей новейшей орбитальной станции. До этого, в июле, она же участвовала в запуске китайского зонда к Марсу.

9 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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