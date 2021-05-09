Найдена идеально сохранившаяся голова императора Августа

В итальянском городе Изерния археологи обнаружили мраморную голову первого римского императора Октавиана Августа. Открытие произошло благодаря охранным работам на месте рухнувшей от проливных дождей древней городской стены. История небольшого города в области Молизе насчитывает более 2500 лет, но о периоде римской колонизации известно немногое. Скульптура из качественного мрамора, возможно, украшала городской форум или стояла в храме, посвященном императору. Сообщение о находке, которая может переписать историю провинциального города в Центральной Италии, опубликовало на своей странице Facebook Управление археологии, изящных искусств и ландшафтов области Молизе (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise).

Сегодня Изерния — небольшой провинциальный город с населением 22000 человек. По сравнению с известными центрами латинской культуры он не слишком богат памятниками античного времени. В древности город носил имя Эзерния (Aesernia), своим появлением он обязан самнитам — италийскому населению горных районов Средней Италии. В 343–290 годах до нашей эры самнитские территории перешли в подчинение Римской республике.

Место находки мраморной головы.

После того, как самниты приняли участие в гражданской войне на стороне полководца Гая Мария, они были жестоко репрессированы диктатором Суллой. Многие из них бежали, спасая свои жизни; Страбон писал: «города Самния стали деревнями, а большинство из них исчезло совсем». В это время Эзерния вошла в состав римской трибы Троментина (племенной избирательной единицы республики). Из памятников римского времени в Изернии известны остатки городской стены, cardo maximus — главная городская улица, ориентированная по линии север-юг, водопровод и мост через реку Сордо.

Рухнувшие в 2013 году части городской стены муниципальные власти планировали частично заменить террасами, проложить по ним пешеходные лестницы и высадить декоративные растения. Для надежности склон хотели укрепить железобетонными сваями. Реализация проекта затянулась, но оползень в феврале 2021 года ускорил события. После ливня произошло очередное обрушение стены на проезжую часть улицы via Occidentale, окружающей старый город с западной стороны. Археологи приступили к исследованию разрушенного участка и проверке мест, отведенных под сваи.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise / facebook

Ученые под руководством Франческо Джанкола (Francesco Giancola) и Марии Дилетто Коломбо (Maria Diletta Colombo) нашли мраморную голову императора Августа во время охранных работ в марте 2021 года. Подробностями открытия и историческими гипотезами итальянские исследователи поделились с корреспондентами CNN. По мнению Марии Дилетты Коломбо, находку можно датировать между 20 годом до нашей эры и 10 годом нашей эры. Она утверждает, что статуя была изготовлена из того же мрамора, который использовал в своей работе Микеланджело, и имела высоту более двух метров. Высота найденной головы — 35 сантиметров. Археологи опознали первого римского императора Октавиана Августа по чертам лица, разрезу глаз и особенностям прически. Другие части скульптуры пока не обнаружены.

Внешность, черты характера, привычки и заслуги Августа известны достаточно подробно благодаря Светонию и другим античным авторам. Император правил Римом с 27 года до нашей эры до конца жизни (он родился 23 сентября 63 года до нашей эры и умер 19 августа 14 года нашей эры). Ко времени смерти его полный титул звучал так: Imperator Caesar Divi filius Augustus, Pontifex Maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater Patriae (Император, сын Божественного Цезаря, Август, Великий Понтифик, Консул 13 раз, Император 21 раз, наделён властью народного трибуна 37 раз, Отец Отечества). О том, какое место в городе украшала статуя императора, пока существуют только предположения: это мог быть форум или храм, возведенный в честь императора.

Август из Прима-Порта Till Niermann / Wikimedia Commons Поделиться



Очевидно, что уникальная находка — аргумент в пользу археологов, которые возражают против укрепления склона при помощи бетонных свай. Они могут нанести непоправимый урон еще не открытым сокровищам древнего города.