Меган Маркл рассказала о будущем для своей дочери

39-летняя Меган Маркл и ее 36-летний супруг принц Гарри выступают за доступность вакцины от коронавируса для всех слоев населения и призывают богатые страны помочь обеспечить страны третьего мира и другие бедные государства прививками. Герцогиня Сассекская приняла участие в концерте Global Citizen’s Vax Live (он транслировался вчера), где выступила онлайн с речью (выступление герцогини в ролике начинается с 1:36:57). 39-летняя Меган Маркл и ее 36-летний супруг принц Гарри выступают за доступность вакцины от коронавируса для всех слоев населения и призывают богатые страны помочь обеспечить страны третьего мира и другие бедные государства прививками. Герцогиня Сассекская приняла участие в концерте Global Citizen’s Vax Live (он транслировался вчера), где выступила онлайн с речью (выступление герцогини в ролике начинается с 1:36:57).

В своей речи Меган отметила, что безопасность людей во всем мире должна быть в приоритете, и сказала, что того же хочет для своей дочери, которая появится на свет в ближайшее время.

Мы собрались сегодня вечером, потому что впереди наметился просвет. Как председатели кампании Vax Live мы с мужем считаем крайне важным, чтобы восстановление здоровья людей, безопасность и успех каждого, особенно женщин, которые несоразмерно пострадали от этой пандемии, были в приоритете.

Женщины, особенно цветные женщины, видели, как поколение экономической выгоды было уничтожено. С начала пандемии почти пять с половиной миллионов женщин потеряли работу в США, и еще 47 миллионов женщин во всем мире, как ожидается, окажутся в крайней нищете.

Мы с мужем очень рады, что скоро у нас появится дочь. Это радостное чувство мы разделяем с миллионами других семей во всем мире. Когда мы думаем о ней, мы думаем обо всех молодых женщинах и девушках по всему миру, которые нуждаются в возможностях и поддержке, чтобы вести нас вперед. Их будущее лидерство зависит от решений, которые мы принимаем, и от действий, которые мы совершаем сейчас, чтобы настроить их и всех нас на успешный, справедливый и полный милосердия завтрашний день. Мы хотим быть уверены, что по мере того, как мы выздоравливаем, мы становимся сильнее, что, когда мы восстанавливаемся, мы восстанавливаемся вместе,

— сказала Меган.

Герцогиня Сассекская отказалась лично присутствовать на концерте (Меган, которая находится на последних неделях беременности, не хочет лишний раз рисковать и ставить под угрозу свое здоровье и здоровье ребенка), запись которого проходила в прошлые выходные. А вот ее супруг его посетил и выступил с речью.

Записывала свое выступление Меган Маркл, которая выбрала красное платье с цветами, на территории их с Гарри дома в Монтесито. В видео Меган сидела на скамейке — она очень напоминает ту, что появилась на обложке ее детской книги.

В концерте также приняли участие многие звезды, включая Дженнифер Лопес и Селену Гомес, и президент и первая леди США Джо и Джилл Байден.