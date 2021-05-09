Как два будущих премьера Израиля расстреляли террористов

9 мая 1972 израильский спецназ освободил 100 заложников, захваченнего самолета «Сабена». В операции «Изотоп» принимали участия два будущих премьера Израиля. На фото — участники штурма, будущие премьер-министры Израиля Эхуд Барак и Биньями Нетаниягу
Из всех выдающихся операций ЦАХАЛа, «Изотоп» занимает особое место. Может, потому что это была первая операци «Черного сентября» против нашего государства. Может, потому что в ней самое непосредственное участие приняли сразу два будущих премьера страны, Барак и Нетаниягу. А может потому, что главного террориста «замочили» прямо в сортире, от чего эта фраза стала впоследствии очень популярной.
9 мая 1972 года в «Боинг 707» бельгийской компании «Сабена», выполнявшим рейс Брюссель — Вена — Тель-Авив по фальшивым паспортам поднялись 4 террориста организации «Ченый сентябрь», два мужчины и две женщины. После чего их главарь Али Таха Абу Снейна ворвался с пистолетом в кабину пилота и объявил о похищении самолёта. В 17:15 самолёт приземлился в аэропорту Лод; на этом отрезке маршрута в самолёте было около 100 пассажиров и 10 членов экипажа.
спецназовцы на крыле «Сабены»
Похитители потребовали освобождения 315 палестинцев, осуждённых и отбывающих заключение в Израиле. В случае невыполнения требования до 9 часов утра следующего дня террористы угрожали взорвать самолёт вместе с пассажирами.
начался штурм
Беньямин Нетаньяху: «Нас разделили на три группы. Меня назначили командиром той, что должна была ворваться с правого крыла. В ней были самые опытные бойцы. Мы ворвались в самолет. Больше всего мы боялись, что они взорвут бомбу. Один террорист стрелял в меня, но попал в бедную женщину, молодую мать, она погибла. Он побежал в хвост самолета. Мы за ним»…
радость освобожденных заложников
Вся операция продолжалась 90 секунд! Во время штурма две женщины-террористки были захвачены, ещё два террориста были убиты. Три пассажира получили ранения в ходе перестрелки (один из них впоследствии умер в больнице — и это была единственная жертва среди заложников). При штурме случайным выстрелом одного из спецназовцев был ранен офицер «Сайерет Маткаль», будущий премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Абу Снейна закрылся в туалете, где и был застрелен прямо через дверь. А сама операция прогремела на весь мир и вошла в историю как первое удачное освобождение самолёта с пассажирами на борту, захваченного террористами.
спланировавший операцию известный соратник Арафата Али Хасан Саламелах («Красный принц»)
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