Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира». Об этом он рассказал в эфире передачи Saturday Night Live.

По словам Маска, все это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь — это реальность. Он также отметил, что криптовалюта стала неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир.

При этом во время выступления Маска на шоу цена криптовалюты на рынке упала. Через час после его начала стоимость опустилась до 48 центов. До начала передачи Dogecoin стоила 66 центов. Отмечается, что ожидания поклонников криптовалюты, что речь Маска на передаче значительно повысит ее стоимость, не оправдались.

Ранее сообщалось, что криптовалюта Dogecoin, созданная в 2013 году и упомянутая в шуточном твите Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода, пережив рост курса на 26 тысяч процентов. Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций.

В апреле Dogecoin упоминалась в двух твитах основателя и главы Tesla Илона Маска. Сначала он назвал ее «народной криптовалютой», а затем сравнил логотип с известной картиной «Собака лает на Луну». Оба сообщения спровоцировали рост курса Dogecoin.