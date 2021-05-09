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Хилари Суонк сыграет скоростную девушку

Хилари Суонк сыграет скоростную девушку

Но нет, не супергероиню по типу Флэша или Ртути. Актриса исполнит главную роль в байопике под названием «Speed Girl», посвященном Джанет Гатри, первой автогонщице, участвовавшей в американских автогонках наравне с мужчинами.

Действие развернется в 1970-х годах и расскажет о том, с каким трудом Гатри пробивалась в исконно мужскую профессию, получала отказ за отказом, пока наконец не добилась желаемого участия и не финишировала в первой десятке.

Суонк не только исполнит ведущую партию, но также выступит продюсером. Сценариста и режиссера у проекта пока что нет.

9 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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