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Bloomberg: Из-за хакерской атаки в США могут возникнуть проблемы с поставками топлива

Хакеры атаковали компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов в США, Colonial Pipeline Company. Эта атака привела к риску срыва поставок топлива на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на восточном побережье страны, передает Bloomberg.

Во время атаки использовалась программа-вымогатель. В результате компании пришлось отключить часть своих систем. При этом трубопровод компании обеспечивает поставки энергоносителей с НПЗ на побережье Мексиканского залива — в Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, Южную и Северную Каролину, Теннеси, Вирджинию, Мэриленд, Делавер, Пенсильванию и Нью-Джерси. Эти поставки составляют 45% всего горючего, которое потребляется на Восточном побережье.

В настоящее время, по данным агентства, неизвестно, кто провел кибератаку на Colonial Pipeline — «правительственные» хакеры, которых поддерживает какое-либо государство, или просто преступники. В то же время Washington Post, ссылаясь на источники утверждает, что за атакой может стоять группа DarkSide, в которую, как считается, входят хакеры из Восточной Европы.

9 мая, 2021 | Category: Новости, США
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