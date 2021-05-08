Вооруженные группировки попытались захватить отель, в котором заседает Президентский совет Ливии

О штурме сообщила пресс-секретарь Президентского совета Наджва Вахиба. В социальных сетях опубликованы фотографии с вооруженными людьми в форме, стоящими у входа в отель, достоверность этих фотографий пока не подтверждена.

Наджва Вахиба уточнила, что в момент штурма здании отеля не было никого из членов Cовета, однако продолжение работы правительства Ливии находится под угрозой.

Напомним, что Президентский совет Ливии был сформирован при содействии ООН, однако и Президентский совет, и Правительство национального единства на данный момент сталкиваются с вызовами со стороны различных противоборствующих группировок.

В восточной Ливии сильны позиции командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В Триполи улицы контролируют поддерживаемые Турцией вооруженные группы, ранее вытеснившие силы Хафтара из столицы страны.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ливии Мангуш в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу повторил призыв о необходимости вывода из страны иностранных вооруженных сил. В свою очередь в Турции заявили, что не намерены отказываться от военного присутствия в Ливии, пока страну не покинут военные из других стран.

Перед штурмом отеля в социальных сетях появились сообщения о намерении со стороны вооруженных групп «обсудить безответственные заявления Мангуша». Также ими был распространен призыв к Правительству национального единства официально разорвать отношения с Хафтаром.